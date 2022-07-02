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В Естонії кажуть, що виключення Калінінграда з-під санкцій було б неправильним сигналом

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 09:23
Скриншот з google.maps

На думку голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона, пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити Росії перевозити підсанкційні товари до Калінінграда через Литву жодною мірою не обґрунтована.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини висловив невдоволення діями Литви, яка обмежила транзит товарів з Росії до Калінінградської області, та вимагає від Вільнюса й Брюсселя скасувати цю заборону.

За словами Міхкельсона, важко сказати, які конкретні мотиви стоять за такими заявами Берліна, але можна припустити, що Німеччина хоче запобігти ескалації подій та зростанню напруженості.

"Можливо, за цим стоїть щось ще, чого ми не знаємо, але те, що ми починаємо шукати винятки у реалізації санкцій проти Росії, тоді як Росія не робить нічого, щоб розблокувати Одеський порт та дозволити вивіз зерна з України, безперечно дає Росії дуже неправильний сигнал", – сказав Міхкельсон.

За оцінкою Шольца, російська торгівля з областю Калінінграда є рухом вантажів між двома частинами Росії, на які не повинні поширюватися санкції Євросоюзу, і скасування санкцій у даному випадку сприяло б ослабленню напруженості в країнах Балтії.

Міхкельсон зазначив, що дозвіл на вантажоперевезення буде в певному сенсі покаранням для Литви, яка застосувала санкції саме так, як вони були задумані та узгоджені країнами Євросоюзу у березні.

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На його думку, Естонія та інші країни Балтії повинні мати спільну позицію: йти на таку поступку або послаблювати санкційну політику в надії, що це нібито утихомирить Росію, жодною мірою не обґрунтовано.

За його словами, відносини між Росією та Литвою вже довгий час були напруженими, і зараз не видно, що заборона перевезення вантажів значно посилила напруженість. "Я не думаю, що такий крок у будь-який спосіб сприяв би деескалації, як це має на увазі Шольц. Це може бути відстрочка, але точно не вирішення проблеми", – зазначив Міхкельсон.

Теми: ЕстоніяКалінінградРосія
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