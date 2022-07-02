Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Естонії кажуть, що виключення Калінінграда з-під санкцій було б неправильним сигналом

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 09:23
В Естонії кажуть, що виключення Калінінграда з-під санкцій було б неправильним сигналом
Скриншот з google.maps

На думку голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона, пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити Росії перевозити підсанкційні товари до Калінінграда через Литву жодною мірою не обґрунтована.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини висловив невдоволення діями Литви, яка обмежила транзит товарів з Росії до Калінінградської області, та вимагає від Вільнюса й Брюсселя скасувати цю заборону.

Реклама:

За словами Міхкельсона, важко сказати, які конкретні мотиви стоять за такими заявами Берліна, але можна припустити, що Німеччина хоче запобігти ескалації подій та зростанню напруженості.

"Можливо, за цим стоїть щось ще, чого ми не знаємо, але те, що ми починаємо шукати винятки у реалізації санкцій проти Росії, тоді як Росія не робить нічого, щоб розблокувати Одеський порт та дозволити вивіз зерна з України, безперечно дає Росії дуже неправильний сигнал", – сказав Міхкельсон.

За оцінкою Шольца, російська торгівля з областю Калінінграда є рухом вантажів між двома частинами Росії, на які не повинні поширюватися санкції Євросоюзу, і скасування санкцій у даному випадку сприяло б ослабленню напруженості в країнах Балтії.

ВІДЕО ДНЯ

Міхкельсон зазначив, що дозвіл на вантажоперевезення буде в певному сенсі покаранням для Литви, яка застосувала санкції саме так, як вони були задумані та узгоджені країнами Євросоюзу у березні.

На його думку, Естонія та інші країни Балтії повинні мати спільну позицію: йти на таку поступку або послаблювати санкційну політику в надії, що це нібито утихомирить Росію, жодною мірою не обґрунтовано.

За його словами, відносини між Росією та Литвою вже довгий час були напруженими, і зараз не видно, що заборона перевезення вантажів значно посилила напруженість. "Я не думаю, що такий крок у будь-який спосіб сприяв би деескалації, як це має на увазі Шольц. Це може бути відстрочка, але точно не вирішення проблеми", – зазначив Міхкельсон.

Теми: ЕстоніяКалінінградРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Естонія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: