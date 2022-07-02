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Артилеристи з одного удару знищили розпіарений російський "Панцир"

Роман ПетренкоСубота, 2 липня 2022, 09:46
російський панцир, ФОТО: ARMYINFORM

Українські артилеристи влучним ударом знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С" вартістю 15 мільйонів доларів, Оперативне командування "Північ" оприлюднило відео.

Джерело: ОК Північ

Дослівно: "Доброго ранку, Україно!

Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С".

Довідково: Панцир-С1 - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км. Вартість – $ 15 млн.

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Теми: Збройні силизброявійна
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