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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 10:41
Росіяни вдарили ракетами по Харківщині
Наслідки російських обстрілів у Харківській області. Фото ілюстративне з Telegram Синєгубова

Вранці 2 липня російські загарбники вдарили ракетами по Немишлянському району Харківської області, упродовж доби 1 липня 4 мирних мешканців отримали поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає".

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Деталі: На території області ворог завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів.

Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг.

У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок.

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Протягом доби 4 мирних мешканців області отримали поранення:2 людей в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 – в Лозівському.

Наразі найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ.

У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ.

За словами Синєгубова, українські захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога.

Теми: Харківська областьвійна
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