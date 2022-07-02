ОГП: Прикордонник вимагав у чоловіка $10 тисяч за перетин кордону

Військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону затримали за отримання хабаря – обіцяв чоловікові призовного віку перетнути кордон.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, прикордонник вимагав у чоловіка призовного віку, якому на період дії воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів за безперешкодний перетин державного кордону.

Під час одержання 5 000 його затримали правоохоронці.

Наразі працюють над оголошенням підозри.