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ОГП: Прикордонник вимагав у чоловіка $10 тисяч за перетин кордону

Роман ПетренкоСубота, 2 липня 2022, 11:23
фото огп

Військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону затримали за отримання хабаря – обіцяв чоловікові призовного віку перетнути кордон.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, прикордонник вимагав у чоловіка призовного віку, якому на період дії воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів за безперешкодний перетин державного кордону.

Під час одержання 5 000 його затримали правоохоронці.

Наразі працюють над оголошенням підозри.

 

Теми: Прикордонна службахабаркордонвійна
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