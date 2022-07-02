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Регіони: росіяни ракетами обстріляли Донеччину, а Чернігівщину з мінометів та арти

Роман ПетренкоСубота, 2 липня 2022, 11:36
Регіони: росіяни ракетами обстріляли Донеччину, а Чернігівщину з мінометів та арти
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Російські окупанти здійснили 6 ракетних обстрілів Донецької області, а вночі мінометами обстріляли Чернігівщину.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

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Чернігівщина: вночі — мінометний обстріл території біля села Бучки (Новгород-Сіверська громада), артилерійський обстріл території біля села Грем’яч (Новгород-Сіверська громада).

Харків: близько 4 ранку окупанти завдали кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає. По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони.

Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, с. Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в м. Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок. Загалом за добу по області 3 поранених: 2 - Ізюмський район, 1 - Чугуївський, м. Дергачі – 1

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Луганщина: упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Загиблих та поранених немає. Інформація оновлюється.

Донеччина: за добу — 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Обстріляні Бахмут (житловий сектор, торговий центр "Україна", школа); Авдіївка (житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив); Слов'янськ (житловий сектор) та низка населених пунктів, серед яких смт. Північне, смт. Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджено 52 об’єкти За добу — 3 загиблих 11 поранених цивільних (серед них — 11-річна дитина).

Миколаївщина: зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація критична: багато населених пунктів без води і світла, виїжджати та в’їжджати в села не має можливості. Без шкіл і дитсадків, лікарень, доріг, а також з пошкодженими будинками і замінованими полями - такі наслідки несуть бойові дії жителям більшої частини Херсонщини.

Теми: обстрілвійнаРосія
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