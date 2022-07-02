Понад 10 тисяч маріупольців тримають у тюрмах в ОРДО – мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" на окупованій території Донецької області.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Пряма мова Бойченка: "Понад 10 тисяч маріупольців знаходяться у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці".

Деталі: За даними мера, окупанти утримують людей у "жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі" – по 10 осіб у закритих камерах 2 на 3 м. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної меддопомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної.

Бойченко закликав Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання окупантами цивільних жителів міста.

А також застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув’язнених, домогтися для них гідних умов їх утримання та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця.

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