ЄС погодив п’ятий транш військової допомоги Україні на €500 млн
Четвер, 21 липня 2022, 01:07
Країни Євросоюзу погодили п’ятий транш розміром 500 мільйонів євро військової допомоги Україні.
Джерело: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter
Пряма мова: "Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги в розмірі € 500 млн для подальшої підтримки Збройних сил України.
ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами".
Нагадаємо: Наприкінці травня Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.
Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.