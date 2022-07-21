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ЄС погодив п’ятий транш військової допомоги Україні на €500 млн

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 01:07
Жозеп Боррель фото: GETTY IMAGES

Країни Євросоюзу погодили п’ятий транш розміром 500 мільйонів євро військової допомоги Україні.

Джерело: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter

Пряма мова: "Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги в розмірі € 500 млн для подальшої підтримки Збройних сил України.

ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами".

Нагадаємо: Наприкінці травня Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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