ЗСУ на півдні знищили російські “Піони” і гаубицю
Неділя, 3 липня 2022, 04:45
Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Також ліквідовані 29 окупантів та шість одиниць броньованої техніки.
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Крім того, на Миколаївщині ЗСУ заземлили три ворожі безпілотники.
Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено два склади боєприпасів.
Поблизу відбитої Іванівки захоплено чотири трофейні бойові машини піхоти.
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