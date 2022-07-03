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ЗСУ на півдні знищили російські “Піони” і гаубицю

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 04:45
ЗСУ на півдні знищили російські “Піони” і гаубицю

Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовані 29 окупантів та шість одиниць броньованої техніки.

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Крім того, на Миколаївщині ЗСУ заземлили три ворожі безпілотники.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено два склади боєприпасів.

Поблизу відбитої Іванівки   захоплено чотири трофейні бойові машини піхоти.

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Теми: війнаРосія
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