ЗСУ на півдні знищили російські “Піони” і гаубицю

Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовані 29 окупантів та шість одиниць броньованої техніки.

Реклама:

Крім того, на Миколаївщині ЗСУ заземлили три ворожі безпілотники.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено два склади боєприпасів.

Поблизу відбитої Іванівки захоплено чотири трофейні бойові машини піхоти.