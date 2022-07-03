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МЗС України нагадало західним ЗМІ, що "сепаратисти" в ОРДЛО – та ж сама Росія

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 12:25
МЗС України нагадало західним ЗМІ, що сепаратисти в ОРДЛО – та ж сама Росія
Російський окупант. Фото Міноборони РФ

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від повторення тверджень російської пропаганди, зокрема, ніби на Донбасі українські військові чинять опір "сепаратистам" з псевдореспублік у ОРДЛО, а не російській армії. 

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, звернувши увагу на заголовок Agence France Presse.

"AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення "українськими сепаратистами", подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це "українські сепаратисти" запускають крилаті ракети з Каспійського моря?", – відреагував він. 

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Безпосередньо у тексті новини вживається термін "підтримувані Росією українські сепаратисти".

З AFP заголовок потрапив у стрічки деяких інших видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons

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Деякі, використавши інформацію AFP, як Deutsche Welle i Le Monde, винесли "проросійські/підтримувані Росією" у заголовок, тим не менш називаючи маріонеткові ОРДЛО "сепаратистами" або "повстанцями".

The Guardian, подаючи заяву того самого посадовця з маріонеткових ОРДЛО, вжив у заголовку "російські сили".

Теми: МЗСРосіяОРДЛОЗМІ
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