В італійських Альпах обвалився льодовик: щонайменше 6 загиблих
Неділя, 3 липня 2022, 20:15
Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок обвалення частини гірського льодовика в італійських Альпах через рекордно високі температури
Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".
Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.
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Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.
Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.
За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.
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