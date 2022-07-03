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В італійських Альпах обвалився льодовик: щонайменше 6 загиблих

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 20:15

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок обвалення частини гірського льодовика в італійських Альпах через рекордно високі температури

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.

Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.

Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.

Теми: Італія
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