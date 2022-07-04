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Фінське місто на кордоні з РФ пропонує створити у себе базу НАТО

Понеділок, 4 липня 2022, 10:45

Влада фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, розглядає можливість створити у своєму місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

"Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили хочуть", - заявив мер міста Кіммо Ярва.

При цьому, за його словами, Лаппеєнранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.

Ярва зазначив, що просування фінської заявки на членство в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.

Ярва також висловив сподівання, що колись росіяни зможуть знову приїжджати до регіону. На його думку, членство в НАТО не впливає на поїздки простих людей.

Місто Лаппеєнранта розташоване приблизно за 25 км від російського кордону.

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Нагадаємо, Північноатлантична рада 29 червня офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції

Країни подали заявки на вступ одночасно у травні, але до останнього рішення про їхнє прийняття вже на мадридському саміті Альянсу було під питанням через вето Туреччини.

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Теми: ФінляндіяНАТО
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