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Прем'єр-міністр Чехії заохочує чеські компанії до відбудови України

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 14:44

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала у понеділок, 4 липня, виступить на міжнародній конференції у Швейцарії, та закличе чеські компанії до повоєнного відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Фіала вважає за необхідне зробити все можливе для залучення чеських компаній та інших структур до повоєнного відновлення України, сказав він журналістам перед вильотом на конференцію. 

Післявоєнна відбудова країни, за його словами, стане викликом для всіх ключових гравців демократичного світу, а її пріоритети мають визначатися самими українцями. 

Чехія продовжить підтримувати Україну постачанням військового матеріалу, ремонтом військової техніки та за допомогою гуманітарної допомоги, запевнив глава чеського уряду.

У Лугано Фіала, серед іншого, зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, який ознайомить учасників із планом реконструкції та розвитку України відповідно до ідей Києва. 

За підсумками конференції у вівторок очікується ухвалення так званої Логанської декларації про засади подальшої співпраці.

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До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. 

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