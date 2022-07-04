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Колишні правоохоронці пограбували відділення Держспецзв’язку на 90 мільйонів

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 18:29
Колишні правоохоронці пограбували відділення Держспецзв’язку на 90 мільйонів
фото ДБР

Викрито та затримано трьох осіб, які пограбували одне з київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура

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Дослівно ДБР: "Група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень".

Деталі: У Київській міській прокуратурі уточнили, що на початку березня будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, чим скористалась група осіб з числа колишніх працівників правоохоронних органів.

Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

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Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці) у великих розмірах, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану  (ч. 4 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

 
 
 
 
 
 

Теми: Київкримінал
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