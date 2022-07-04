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Президент Естонії проти повного дипломатичного розриву з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 19:36

Президент Естонії Алар Каріс не підтримує ідею про повний розрив дипломатичних відносин з Росією, попри її загарбницьку війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ERR.

На його думку, взаємодії на рівні лідерів держав не має бути, але цілковито розривати відносини було би неправильно.

Алар Каріс зазначив, що й досі вважає важливою роботу посла Естонії у Москві. 

"Доки це можливо - це варто робити… Це ще один канал для отримання інформації і розуміння, що відбувається в країні - навіть настроїв людей", - зазначив він. 

Коментуючи питання західних санкцій проти РФ, він зазначив, що перед впровадженням нових санкцій важливо ретельно перевірити, як виконуються вже діючі обмеження і який їхній ефект. 

Нагадаємо, Литва у квітні вирішила вислати посла РФ у Вільнюсі, закрити консульство РФ у Клайпеді та відкликати свого посла з Росії, понизивши рівень дипломатичного представництва до тимчасових повірених.

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Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносини
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