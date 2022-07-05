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Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 02:52
фото: Getty Images

Італія в понеділок оголосила надзвичайний стан у регіонах навколо річки По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни та яка страждає від найсильнішої посухи за 70 років.

Джерело: Reuters

Деталі: Урядова постанова дозволить владі скоротити бюрократичну тяганину та негайно вжити заходів, якщо вони вважають це за потрібне, наприклад, запровадити нормування води для будинків і підприємств.

Згідно із заявою, надзвичайний стан торкнеться п’яти північних регіонів країни, це Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, П'ємонт і Венето.

На вирішення проблем із посухою було виділено 36,5 млн євро. В майбутньому можуть бути вжиті додаткові заходи для боротьби з посухою.

Італійські ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Маріо Драгі також розглядав можливість призначення уповноваженого для координації заходів реагування на посуху, подібно до того, як уряд призначив відповідального з нагляду за кризою, пов’язаною з коронавірусом.

Теми: Італіястихійне лихо
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