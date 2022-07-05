Росія повернула в окупований Севастополь ракетні катери проєкту 1241 "Молния-1" – ЗМІ

У Карантинній бухті окупованого Севастополя знаходяться 4 ракетні катери проєкту 1241 "Молния-1" без бортових номерів зі складу 295-го Сулінського дивізіону ракетних катерів.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: У складі Чорноморського флоту Росії чотири такі катери: у строю перебувають "Р-60" (бортовий номер 955), "Набережные Челны" (953) та "Ивановец" (954), а "Шуя" (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

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Раніше повідомлялося, що в середині червня один із катерів проєкту 1241 був на ремонті в розташованому в Кілен-бухті 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації.

Ракетні катери проєкту 1241 "Молния" (за класифікацією НАТО – Tarantul-class corvettes) – серія радянських і російських ракетних катерів, що будувалися на суднобудівних заводах СРСР і РФ у 1979-1996 роках. Ракетні катери проєкту "Молния", що входять до складу Чорноморського флоту, побудовані в 1981-1989 роках.

ВІДЕО ДНЯ

Катери проєкту 1241 призначені для знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника, посилення ППО груп кораблів тощо.