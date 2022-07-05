Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія повернула в окупований Севастополь ракетні катери проєкту 1241 "Молния-1" – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 06:00
Великий ракетний катер "Заречный", фото: wikipedia.org

У Карантинній бухті окупованого Севастополя знаходяться 4 ракетні катери проєкту 1241 "Молния-1" без бортових номерів зі складу 295-го Сулінського дивізіону ракетних катерів.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: У складі Чорноморського флоту Росії чотири такі катери: у строю перебувають "Р-60" (бортовий номер 955), "Набережные Челны" (953) та "Ивановец" (954), а "Шуя" (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Раніше повідомлялося, що в середині червня один із катерів проєкту 1241 був на ремонті в розташованому в Кілен-бухті 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації.

Ракетні катери проєкту 1241 "Молния" (за класифікацією НАТО – Tarantul-class corvettes) – серія радянських і російських ракетних катерів, що будувалися на суднобудівних заводах СРСР і РФ у 1979-1996 роках. Ракетні катери проєкту "Молния", що входять до складу Чорноморського флоту, побудовані в 1981-1989 роках.

Катери проєкту 1241 призначені для знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника, посилення ППО груп кораблів тощо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримфлотРосія
Головне сьогодні

Генштаб планує контролювати переміщення військовозобов'язаних

У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах

У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

відеоПомічник нардепа працював на ФСБ і зливав розвіддані – СБУ

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурм і відкинули ворога – зведення штабу

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти

Усі новини...
Крим
Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину – "Схеми"
Українців в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію
Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму
Останні новини
15:56
Хроніка воєнного дня. ОНЛАЙН
15:39
Пережила півсотні операцій: лікарі розповіли про стан дівчинки зі штучним стравоходом
15:38
фотоМЗС України: Росія експортує своє варварство навіть у космос
15:28
Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську – мер
15:23
відео Повітряні сили показали, як збивали вранці російські ракети
15:23
Україна за кілька днів почне торгувати електроенергією ще з однією країною ЄС
15:17
СБУ схопила коригувальника вогню окупантів по Харківщині
15:09
Деталі "Плану Маршалла" з Лугано: як будуть відбудовувати Україну за 750 мільярдів доларів
15:02
Як відсутність керівника САП допомагає корупціонерам – Шабунін
14:57
МОЗ спростувало фейки РФ про продаж дітей на органи та мавпячу віспу після вакцинації
Усі новини...