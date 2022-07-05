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Росіяни вбили двох мешканців Бахмута

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 08:25
Інфографіка з Telegram Кириленка

Російські окупанти убили двох мирних мешканців Бахмута у Донецькій області 4 липня, ще 4 людини отримали поранення.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення".

Деталі: За словами мера, крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Донецькій області від рук окупантів загинули щонайменше 565 мирних мешканців та ще щонайменше 1 473 отримали поранення.  

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.  

Теми: Донецька областьвійнажертви
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