Росіяни вбили двох мешканців Бахмута
Вівторок, 5 липня 2022, 08:25
Російські окупанти убили двох мирних мешканців Бахмута у Донецькій області 4 липня, ще 4 людини отримали поранення.
Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення".
Деталі: За словами мера, крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Донецькій області від рук окупантів загинули щонайменше 565 мирних мешканців та ще щонайменше 1 473 отримали поранення.
Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.