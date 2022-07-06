Стало відомо, у що цілили окупанти на Хмельниччині
Середа, 6 липня 2022, 00:44
У Хмельницькій області російські загарбники цілили у водонапірну башту.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram
Пряма мова: "Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".
Деталі: Гамалій нагадав, що 5 липня близько 19.45 росіяни випустили 4 ракети по Хмельницькій області.
Він уточнив, що одну ракету збили сили ППО, її уламки впали на території Шепетівського району.
Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.