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Стало відомо, у що цілили окупанти на Хмельниччині

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 00:44
ілюстративне фото ОК "Південь"

У Хмельницькій області російські загарбники цілили у водонапірну башту.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова: "Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".

Деталі: Гамалій нагадав, що 5 липня близько 19.45 росіяни випустили 4 ракети по Хмельницькій області.

Він уточнив, що одну ракету збили сили ППО, її уламки впали на території Шепетівського району.

Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Теми: Хмельниччинавійнаобстріл
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