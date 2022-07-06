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Шлях, який має розпочатися вже зараз – генсек ООН про відновлення України

Середа, 6 липня 2022, 01:21
Шлях, який має розпочатися вже зараз – генсек ООН про відновлення України
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

На думку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, відновлення України має розпочинатися вже зараз.

Джерело: Гутерреш у відеозверненні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російська війна в Україні забрала тисячі життів і насильно переселила мільйони людей. Мільйони українців втратили засоби до існування, і 90 відсотків з них ризикують опинитися в злиднях".

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Деталі: Генсек ООН сказав, що для відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інших найважливіших об'єктів інфраструктури будуть потрібні роки.

За його словами, у співпраці з українським урядом і більш як 300 місцевими партнерами, які представляють громадянське суспільство та міжнародні неурядові організації, ООН надає життєво необхідну допомогу майже 9 млн осіб.

ООН також працює з українським урядом над усуненням "підступної загрози від нерозірваних снарядів, наземних мін і касетних боєприпасів", а також "готує ґрунт для відновлення й ремонту найважливіших об'єктів інфраструктури", сказав Гуттереш.

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"Це довгий шлях – але він має розпочинатися вже зараз", - підкреслив він, закликавши світ "підтримати народ України в ці похмурі дні і провести відбудову".

Теми: ООНвійнаУкраїна
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