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Від рук окупантів загинуло 5 мирних мешканців Донеччини

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 08:17
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

За добу 5 липня російські загарбники убили 5 мирних жителів Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому".

Деталі: Ще 21 людина отримала поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 570 жителів Донеччини і ще щонайменше 1 494 отримали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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