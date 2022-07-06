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Гайдай: Стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 08:57
Фото з Telegram Сергія Гайдая

Українські бійці стримують російську армію на межі Луганської та Донецької областей, росіянам не вдалося просунутися на Донеччину й перерізати дорогу Бахмут – Лисичанськ. 

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Ми стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, у чому зізнаються самі.

Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. 

Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована".

Деталі: Гайдай зазначив, що 5 липня росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але "знов доповісти своєму керівництву їм нічого: під тиском наших бійців ворог змушений був відійти".

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"Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів  – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці (колишній Стаханов, окупований із 2014 року – ред.)", – додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо: Луганська область окупована практично повністю, останніми росіяни захопили Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Британська розвідка вважає, що після захопелння Луганщини росіни зосередяться на боях за Донецьку область – і їхньою Росія найближчою ціллю буде Слов'янськ.

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

Теми: Луганська областьДонецька областьДонбасвійна
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