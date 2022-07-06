Повітряні сили збили дві ракети "Калібр" на Миколаївщині

Вночі 6 липня повітряні сили збили дві ракети "Калібр", якими російські окупанти атакували Миколаївську область.

Джерело: Повітряне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ПК "Південь": "6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину".

Деталі: Повідомляється, що ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

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