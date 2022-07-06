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Повітряні сили збили дві ракети "Калібр" на Миколаївщині

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 10:16
Повітряні сили збили дві ракети Калібр на Миколаївщині
Фото з Facebook Повітряного командування "Південь"

Вночі 6 липня повітряні сили збили дві ракети "Калібр", якими російські окупанти атакували Миколаївську область.

Джерело: Повітряне командування "Південь" у Facebook  

Дослівно ПК "Південь": "6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину".

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Деталі: Повідомляється, що ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

Передісторія: 

  • 5 липня Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети.

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Теми: Миколаївська областьвійнаЗбройні сили
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