Повітряні сили збили дві ракети "Калібр" на Миколаївщині
Середа, 6 липня 2022, 10:16
Вночі 6 липня повітряні сили збили дві ракети "Калібр", якими російські окупанти атакували Миколаївську область.
Джерело: Повітряне командування "Південь" у Facebook
Дослівно ПК "Південь": "6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину".
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Деталі: Повідомляється, що ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.
Передісторія:
- 5 липня Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети.
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