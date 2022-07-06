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Прем'єр Ірландії прибув з візитом в Україну

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 11:30

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув до Києва і заявив, що підтримуватиме Україну перед обличчям "аморальної та неспровокованої терористичної війни" Росії.

Про це пише The Irish Times, повідомляє "Європейська правда".

Мартін у середу зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Він планує обговорити, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні та майбутні потреби країни.

Ірландській уряд також заявив, що Мартін на власні очі побачить руйнування, спричинені бомбардуванням і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами.

"Прем'єр знову підтвердить повну підтримку Ірландією продовження санкцій проти режиму Путіна, шляху України до повноцінного членства в ЄС, а також нашу відданість співпраці з колегами з ЄС для забезпечення відновлення України", - йдеться у заяві.

Точні подробиці візиту не розголошувалися з міркувань безпеки, але відомо, що Мартін прибув до Києва наземним транспортом із Польщі.

Мартін раніше заявив, що його країна підтримує якнайшвидший вступ України в ЄС як найкращий спосіб забезпечити її післявоєнну відбудову та демократичне зростання.

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Теми: Ірландіяміжнародні відносинивійна
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