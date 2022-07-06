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Прем'єр Ірландії прибув з візитом в Україну

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 11:30

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув до Києва і заявив, що підтримуватиме Україну перед обличчям "аморальної та неспровокованої терористичної війни" Росії.

Про це пише The Irish Times, повідомляє "Європейська правда".

Мартін у середу зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Він планує обговорити, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні та майбутні потреби країни.

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Ірландській уряд також заявив, що Мартін на власні очі побачить руйнування, спричинені бомбардуванням і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами.

"Прем'єр знову підтвердить повну підтримку Ірландією продовження санкцій проти режиму Путіна, шляху України до повноцінного членства в ЄС, а також нашу відданість співпраці з колегами з ЄС для забезпечення відновлення України", - йдеться у заяві.

Точні подробиці візиту не розголошувалися з міркувань безпеки, але відомо, що Мартін прибув до Києва наземним транспортом із Польщі.

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Мартін раніше заявив, що його країна підтримує якнайшвидший вступ України в ЄС як найкращий спосіб забезпечити її післявоєнну відбудову та демократичне зростання.

Теми: Ірландіяміжнародні відносинивійна
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