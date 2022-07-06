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Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 13:40
Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь
Міхал Мартін у Бородянці. Фото - Niall Carson/PA

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін почав візит в Україну з відвідин Бородянки, яка перебувала під російською окупацією.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У Бородянці глава ірландського уряду зустрівся з мером міста та оглянув житлові будинки, згорілі під час російського бомбардування. 

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Міхал Мартін 
фото - Niall Carson/PA 

Також повідомляється, що Мартін проїхав повз аеропорт "Гостомель", де його колона зупинилася, щоб оглянути зруйнований міст.

Делегація також проїхала повз розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції.

Телеканал RTE повідомляє, що Мартін також відвідав Ірпінь і Бучу, де йому показали братську могилу і фотографії тіл, знайдених після відступу росіян з міста в перші тижні війни.

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"Ця війна повинна припинитися", – сказав він.

Пізніше Мартін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Він планує обговорити, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні та майбутні потреби країни.

Теми: ІрландіяУкраїнавійна
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