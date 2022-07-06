В МЗС нагадали Лаврову, як він сам "злив" переговори із Францією і Німеччиною

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Росія у листопаді 2021 року оприлюднила конфіденційне листування з Німеччиною і Францією, а нині сама говорить про порушення етики в аналогічній ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Владіміра Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату", – написав Ніколенко у Facebook.

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"Як ви розумієте, дозвіл на це вони (глави МЗС Німеччини і Франції) не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", – додав він.

Нагадаємо, 17 листопада 2021 року Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з тодішніми главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється. Париж і Берлін засудили такі дії Москви. Детальніше про ті події дивіться у відео ЄвроПравди.

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Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Еммануелем Макроном і президентом Росії Владіміром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням "дипломатичної етики".