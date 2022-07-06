"Тут - м'ясо. Я на все життя хворий": в окупантів на Херсонщині нервові зриви - СБУ

Загарбники мріють просто повернутися додому живими, а дії ЗСУ викликають у росіян нервові зриви і бажання лікуватися.

Джерело: пресслужба СБУ, яка подає чергове перехоплення телефонної розмови

Деталі: Окупант, який дислокується на Херсонщині, розповідає про велику кількість трупів та поранених і про те, наскільки розбита й понівечена територія навколо.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи", - ділиться загарбник із близькою людиною.

Дослівно СБУ: "Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі. Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні?

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. "Гаряча" телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон".

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