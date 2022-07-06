"Прямий" заявляє, що виграв суд у Нацради щодо анулювання ліцензії на радіомовлення

Верховний суд України визнав дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.

Джерело: "Телеканал Прямий" з посиланням на реєстр судових рішень

Пряма мова генеральної продюсерки каналу Світлани Орловської: "Відстояли свої законні права щодо радіочастот і я маю надію, що обов`язково відстоїмо свої права щодо повернення цифрового мовлення телеканалу "Прямий" у Т2″.

Реклама:

Деталі: "Прямий" цитує постанову суду, у якій говориться, що "скасування ліцензії повністю (навіть за умови, що 4 із 6 частот використовувалися відповідно до норм чинного законодавства та ліцензійних умов) є протиправним".

УП звернулася по коментар до пресслужби Верховного суду, там пообіцяли дати роз’яснення наступного дня.