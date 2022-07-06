Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Прямий" заявляє, що виграв суд у Нацради щодо анулювання ліцензії на радіомовлення

"Українська правда"Середа, 6 липня 2022, 18:58
Прямий заявляє, що виграв суд у Нацради щодо анулювання ліцензії на радіомовлення
Фото Facebook "Прямого"

Верховний суд України визнав дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.

Джерело: "Телеканал Прямий" з посиланням на реєстр судових рішень

Пряма мова генеральної продюсерки каналу Світлани Орловської: "Відстояли свої законні права щодо радіочастот і я маю надію, що обов`язково відстоїмо свої права щодо повернення цифрового мовлення телеканалу "Прямий" у Т2″.

Реклама:

Деталі: "Прямий" цитує постанову суду, у якій говориться, що "скасування ліцензії повністю (навіть за умови, що 4 із 6 частот використовувалися відповідно до норм чинного законодавства та ліцензійних умов) є протиправним".

УП звернулася по коментар до пресслужби Верховного суду, там пообіцяли дати роз’яснення наступного дня.

Теми: телебаченняУкраїнасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
телебачення
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Netflix запускає ігри на телевізорах та комп’ютерах
"СМТ Інгулець" та інші серіали: куди підуть 448 мільйонів Мінкульту
Останні новини
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
Усі новини...
Реклама: