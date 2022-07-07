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Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 00:31

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу звільнив міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува, який відкрито зажадав відставки глави уряду на тлі внутрішньополітичних скандалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Гоув став першим урядовцем, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

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Зазначимо, що Гоув підтримував вихід Великої Британії з ЄС і на цьому тлі зблизився з Джонсоном. У 2019 році він був одним із претендентів на посаду лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, уже становить 41.

Після зустрічі Джонсона з членами уряду, де він категорично заперечив можливість добровільної відставки, кількість звільнень, як очікується, може зрости.

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Нагадаємо, причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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Теми: Борис ДжонсонВелика Британіязвільнення
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