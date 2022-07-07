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Росіяни обстріляли Очаків, у Харкові вдарили по школі-інтернату – зведення ОВА

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 09:01

Окрім Луганської й Донецької областей, "гарячими" залишаються Харківська, Сумьска, Миколаївська й Херсонська, а також Дніпропетровська області, по Україні за останню добу щонайменше 8 загиблих і 7 поранених цивільних.

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8-му ранку четверга 7 липня

Деталі: Харківська область: вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає.

По області вночі в Чугуївському районі, Слобожанській тергромаді  загорілася хвойна підстилка на площі 2 Га. За попередніми даними загоряння відбулось після падіння збитої ракети.

Загалом протягом доби по області 1 поранений (смт.Слатине), двоє людей загинуло (Харків та Харківський р-н)

Сумщина: ніч минула відносно спокійно.

Минулої доби ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

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Було випущено ракети по Шалигінській громаді.

Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні постраждали адмінбудівля, учбовий заклад, приватний будинок.

Луганщина: на Бахмутському напрямку (позиції, на які відійшли українські військові) противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. Успіху не має.

Окупанти оголосили нового ставленика у Сєвєродонецьку й роздають "повістки" чоловікам.

Донеччина: протягом доби – обстріли з артилерії,  ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Град" по населеним пунктам та містам області: Авдіївка (житловий сектор, район залізничної станції); Бахмут (житловий сектор, гаражі, школа, залізничний технікум, лікарня, центр надання соціальних послуг, трансформатор); Красногорівка (аграрний технікум); Торецьк (житловий сектор, станція юних техніків); смт Желанне, с. Весела Долина, с. Карлівка, с. Ласточкине – 2, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Соловйове.

Пошкоджено 35 об’єктів.  

Загинуло 7 цивільних (у т.ч дитина), 2 людей поранено. 

На Дніпропетровщині російські війська знову обстріляли Криворізький район. Під удар потрапила Зеленодольська громада, три населені пункти. Село Мар’янське через обстріли частково без світла. Люди не постраждали. Напередодні увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. 

У Покровській громаді поранено трьох людей, один з поранений – у важкому стані.

Миколаївщина: обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У четвер вранці обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади та Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Потерпілих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

В середу були обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.

Також 6 липня окупанти обстріляли с. Лимани Галицинівської громади реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру. Потерпілих немає. 

Після ворожих обстрілів ввечері в с.Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.  

Херсонщина: вибухи, пожежі у лісах, на полях і у селах, обстріли будинків та мінування, знищення соціальних та інфраструктурних об’єктів – такі повідомлення від жителів практично всієї області.

Гасити пожежі окупанти не дозволяють, тому аграрії та селяни намагаються робити це самотужки. У багатьох населених пакетах п’ятий місяць не має води і світла, тому гасити пожежі складно.

Стабільно критична ситуація.

Відносно спокійно ніч минула у Запорізькїй області та решті регіонів.

Теми: війнаХарківМиколаївська областьДонбас
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