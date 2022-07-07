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СБУ затримала агента, який розвідував позиції української ППО для Росії

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 10:25
СБУ затримала агента, який розвідував позиції української ППО для Росії
Завербований Росією зрадник, фото СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.

Джерело: СБУ

Деталі: У ході спецоперації у Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. 

СБУ нагадує, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими росіяни намагалися обстріляти область.

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Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

 

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

 

Чоловіка узято під варту.

Теми: Дніпропетровська областьшпигунствовійнаСБУ
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