СБУ затримала агента, який розвідував позиції української ППО для Росії

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.

Джерело: СБУ

Деталі: У ході спецоперації у Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

СБУ нагадує, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими росіяни намагалися обстріляти область.

Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

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Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловіка узято під варту.