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Уряд Джонсона залишив ще один міністр, загалом пішли близько 50 урядовців

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 10:20
Уряд Джонсона залишив ще один міністр, загалом пішли близько 50 урядовців
Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс. Фото gov.uk

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс подав у відставку, ставши четвертим членом Кабінету міністрів Бориса Джонсона, який залишив свою посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", Льюїс опублікував у Twitter лист із проханням про відставку.

У своєму листі до прем’єр-міністра він каже, що "гідний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу – для мене є питанням глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються".

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У четвер вранці про свою відставку також оголосили секретар міністерства фінансів Хелен Вотлі, секретар з питань безпеки Даміан Хайндс і секретар з питань науки Джордж Фрімен.

За даними Sky News, станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили Кабмін Джонсона, досягла 50 осіб.

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Нагадаємо, у середу у відставку пішли троє міністрів уряду Джонсона та низка молодших членів уряду і парламентських секретарів.

Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики подати у відставку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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Теми: Велика Британія
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