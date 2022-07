Уряд Джонсона залишив ще один міністр, загалом пішли близько 50 урядовців

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс подав у відставку, ставши четвертим членом Кабінету міністрів Бориса Джонсона, який залишив свою посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", Льюїс опублікував у Twitter лист із проханням про відставку.

У своєму листі до прем’єр-міністра він каже, що "гідний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу – для мене є питанням глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються".

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc