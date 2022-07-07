Керівники МІ5 і ФБР разом попередили про зростання загрози з боку Китаю

Очільники MI5 і ФБР у своєму першому спільному виступі у середу попередили про зростаючу довгострокову загрозу Китаю для інтересів Британії та США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Генеральний директор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба вже більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля по боротьбі з діяльністю Китаю, яка викликає стурбованість.

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Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить "найбільшу довгострокову загрозу" економічній та національній безпеці Британії, США та їхніх союзників у Європі та інших країнах.

"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику (і, повинен додати, у політику наших союзників)", - сказав Рей.

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Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і "налаштований на крадіжку ваших технологій".

НАТО у новій Стратегічній концепції, ухваленій на саміті в Мадриді у червні, вперше визначив свою політику щодо Китаю, визнавши його викликом для своїх інтересів та цінностей.

Більше у статті: Сім загроз та дві України: що прописав НАТО у новій стратегічній концепції