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У Херсоні окупанти спалюють тіла військових, щоб приховати свої втрати – розвідка

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 13:41
Фото ГУР

У Херсоні російські окупанти регулярно спалюють тіла військових, щоб приховати їхню кількість та причини загибелі.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: На околицях окупованого Херсона неодноразово знаходили місця з великою кількістю обгорілих рештків тіл. Пошкодження від вогню не дозволяють ідентифікувати загиблих. 

За інформацією відомства, спочатку на місці подій чули вибух, після чого виникала пожежа. До гасіння вогню не допускали рятувальників.

Дослівно ГУР: "Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж". 

Деталі: Також у розвідці додали, що в окупованому Херсоні продовжується пошук медичних працівників, бо лікарі, які ще лишилися в місті, відмовляються співпрацювати з ворогом. Особливо бракує анестезіологів. 

Передісторія:

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Теми: Херсонокупаціярозвідка
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