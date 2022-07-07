У Херсоні окупанти спалюють тіла військових, щоб приховати свої втрати – розвідка

У Херсоні російські окупанти регулярно спалюють тіла військових, щоб приховати їхню кількість та причини загибелі.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: На околицях окупованого Херсона неодноразово знаходили місця з великою кількістю обгорілих рештків тіл. Пошкодження від вогню не дозволяють ідентифікувати загиблих.

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За інформацією відомства, спочатку на місці подій чули вибух, після чого виникала пожежа. До гасіння вогню не допускали рятувальників.

Дослівно ГУР: "Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж".

Деталі: Також у розвідці додали, що в окупованому Херсоні продовжується пошук медичних працівників, бо лікарі, які ще лишилися в місті, відмовляються співпрацювати з ворогом. Особливо бракує анестезіологів.

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