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Нідерланди вже надали Україні зброї на понад 170 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 21:14

Загальна сума військової допомоги Україні, яку Нідерланди надали з початку повномасштабного вторгнення Росії, становить понад 172,7 мільйона євро.

Про це йдеться у листі міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен до парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У листі не конкретизується, яке саме військове обладнання Україна отримала від Нідерландів, але згадується передання трьох гаубиць, анонсоване на саміті НАТО минулого тижня.

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Крім того, Нідерланди й Німеччина забезпечать навчання українських військових на гаубицях, також ведуться дискусії щодо залучення ще однієї третьої країни.

Оллонґрен зазначила, що наразі надання військової допомоги України не впливає на готовність збройних сил Нідерландів, але чимдалі стає все важче балансувати ці аспекти.

Як повідомлялося, Нідерланди виділили ще 200 млн євро на допомогу Україні через фонд Міжнародного валютного фонду.

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Теми: НідерландиУкраїназброя
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