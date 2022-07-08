Кулеба закликав G20 до рішучої відповіді Росії - Лаврова у залі не було

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив через відеозв’язок на зустрічі міністрів G20 на запрошення Індонезії із закликом дати рішучу відповідь російській агресії - під час його звернення міністра закордонних справ Росії у залі не було.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові, текст якої оприлюднило МЗС, Кулеба підкреслив, що попри агресивну війну Росії державу-агресора запросили на зустріч у Індонезії.

"У нас сьогодні за цим столом є така країна - Росія. Чесно кажучи, я вважаю, що після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце ні на яких міжнародних форумах.

Країні, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда та вчиняє масові жорстокі злочини проти цивільного населення, слід запропонувати лише одне місце: місце в суді міжнародного правосуддя", - заявив Кулеба.

Хоча міністр наголосив на присутності Росії на зустрічі G20, сам Лавров був відсутній на засіданні, де виступав Дмитро Кулеба. У МЗС Росії раніше повідомили, що Лавров проведе двосторонні переговори, але не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня у п’ятницю.

Примітно, що до цього міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот Лаврову. Вони не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, організовану господаркою зустрічі Індонезією, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність Сергєя Лаврова.

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У промові Кулеба закликав колег до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами.

"Російський імперіалізм і агресія підривають всю архітектуру глобальної безпеки, економічної стабільності та торгівлі; вони викликають одну з найсерйозніших продовольчих та енергетичних криз у новітній історії", - заявив український міністр.

Він закликав відкинути російську брехню та спроби перекласти провину за продовольчу кризу на Україну, а також брехню про те, нібито причиною продовольчої кризи є міжнародні санкції.

"Я закликаю вас вжити термінових і необхідних кроків, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права та поважати основні глобальні принципи та норми.

Ми не маємо права дозволити Росії продовжувати шантажувати світ високими цінами на енергоносії, голодом і загрозами безпеці", - заявив Дмитро Кулеба.