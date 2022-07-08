Кращої гарантії безпеки, ніж членство в НАТО, немає, але від України це не залежить - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що найкращою гарантією безпеки для України міг би стати вступ до НАТО, але питання відкритих дверей залежить лише від країн-учасників.

Джерело: інтерв’ю Зеленського CNN

Пряма мова Зеленського: "Кращої гарантії безпеки, ніж вступ до НАТО немає. Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки".

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Деталі: Зеленський запевнив, що Україна не відмовляється від цього шляху. Проте питання відкритих дверей Альянсу для нашої країни залежить лише від країн-членів НАТО.

Зеленський також вважає правильним кроком вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. За його словами, Україна з самого початку схвалювала це рішення на 100%.

Це, за його словам, ті "превентивні кроки", які не дозволять Росії атакувати сусідні території.

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Що було раніше: 6 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що гарантії безпеки для України не можуть бути "такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору".

За його словами, гарантії безпеки мають бути "пристосовані до конкретної ситуації" і, приміром, передбачати "високоефективні санкції" проти Росії.