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Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 13:21

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає можливим вступ України до НАТО за прискореною процедурою після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє "Європейська правда".

Клімкін назвав швидкий вступ до НАТО Швеції та Фінляндії "класним" прецедентом. За його словами, незалежно від планів щодо вступу до НАТО Україна домагатиметься верховенства права, розвиватиме інституції та демократію.

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"Ну а все, що стосується конкретики, переозброєння, натівських стандартів, я думаю, що це практично заходитиме. Тобто процес підготовки до вступу вже практично почався, ви ж бачите", - сказав колишній міністр.

На уточнювальне питання про те, чи може Україна вступити до НАТО за прискореною процедурою, Клімкін відповів, що "про прискорений вступ можемо сто відсотків говорити". 

"Звісно, під час війни НАТО не робитиме жодних різких рухів… Я думаю, що давайте вступати без будь-яких формальностей, готуватися до вступу, а потім, коли момент прийде - все буде так само блискавично, це всім цілком зрозуміло", - додав ексглава МЗС.

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За його словами, поки важко спрогнозувати, коли і за яких умов це станеться, та "чи країни НАТО чекатимуть падіння путінського режиму".

Нагадаємо, на переконання глави уряду Британії Бориса Джонсона, Україна не мала шансу приєднатися до НАТО до 24 лютого 2022 року, а ось коли Україна переможе - для неї можуть бути й інші пропозиції щодо забезпечення безпеки, наприклад, про НАТО.

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Теми: КлімкінНАТО
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