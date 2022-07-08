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Справа про хабар ексголови Харківської облради пішла до суду

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 13:40
Справа про хабар ексголови Харківської облради пішла до суду
Артур Товмасян. Фото з Facebook

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування стосовно голови Харківської облради Артура Товмасяна та його заступника, які вимагали мільйонний хабар за перепризначення на посаді директора комунального підприємства.

Джерело: НАБУ

Деталі: За версією слідства, на початку 2021 року тодішній голова Харківської облради Товмасян разом зі своїм заступником Андрієм Малишом вимагали та одержали 1,05 млн грн від директора обласного комунального підприємства. 

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Натомість вони обіцяли залишити його на займаній посаді. Чиновники отримали гроші чотирма траншами через посередників у першому півріччі того ж року.  

Дослівно НАБУ: "7 липня стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, а спільника – за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 КК України". 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Заступника голови викрили у липні 2021 року на спробі отримати хабар у 350 тис. грн. У серпні повідомили про підозру й голові Харківської обласної ради Товмасяну.
  • У листопаді 2021 року Харківська облрада припинила повноваження заступника Андрія Малиша, підозрюваного у хабарництві.

Теми: НАБУхабар
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