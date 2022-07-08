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Справа про хабар ексголови Харківської облради пішла до суду

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 13:40
Артур Товмасян. Фото з Facebook

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування стосовно голови Харківської облради Артура Товмасяна та його заступника, які вимагали мільйонний хабар за перепризначення на посаді директора комунального підприємства.

Джерело: НАБУ

Деталі: За версією слідства, на початку 2021 року тодішній голова Харківської облради Товмасян разом зі своїм заступником Андрієм Малишом вимагали та одержали 1,05 млн грн від директора обласного комунального підприємства. 

Натомість вони обіцяли залишити його на займаній посаді. Чиновники отримали гроші чотирма траншами через посередників у першому півріччі того ж року.  

Дослівно НАБУ: "7 липня стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, а спільника – за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 КК України". 

Передісторія:

  • Заступника голови викрили у липні 2021 року на спробі отримати хабар у 350 тис. грн. У серпні повідомили про підозру й голові Харківської обласної ради Товмасяну.
  • У листопаді 2021 року Харківська облрада припинила повноваження заступника Андрія Малиша, підозрюваного у хабарництві.

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Теми: НАБУхабар
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