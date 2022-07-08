Глава МЗС Німеччини звинуватила Лаврова у відмові від переговорів на зустрічі G20

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила глава МЗС РФ Сєргєя Лаврова у відмові від переговорів після того, як він залишив зустріч G20.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів значну частину переговорів не в залі, а поза ним, підкреслює, що російський уряд наразі не бажає розмовляти", — сказала Бербок.

Раніше повідомлялося, що Лавров був відсутній на засіданні, де виступав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

У МЗС Росії повідомили, що Лавров проведе двосторонні переговори, але не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня у п’ятницю.

Примітно, що до цього міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот Лаврову. Вони не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, організовану господаркою зустрічі Індонезією, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність Сергєя Лаврова.