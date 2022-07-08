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У США похвалили Україну за ефективне використання HIMARS

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 21:38

Міністерство оборони США спростувало твердження російської сторони про те, що Україна використовує західні реактивні системи залпового вогню HIMARS для завдання ударів по російській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Твердження Росії про використання HIMARS для ударів за межами території України є неправдивими. Україна використовує їх у боротьбі, й використовує доволі ефективно", – заявив у п’ятницю журналістам високопоставлений представник Пентагону.

США почали надавати Україні реактивні системи залпового вогню у червні після того, як Київ запевнив, що не використовуватиме їх для ураження об’єктів у Росії. Вашингтон побоювався, що це може стати кроком до ескалації та поширення конфлікту.

Крім того, представник Пентагону відзначив, що Україна успішно завдала ударів по тилах російських військ на окупованих територіях, підірвавши їхню спроможність далі інтенсивно застосовувати артилерію. Він сказав також, що після заяв Росії про нібито знищення двох HIMARS було встановлено, що всі вони ще перебувають на озброєнні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати у п'ятницю мають оголосити про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

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Теми: СШАУкраїназброяпропаганда
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