"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
Субота, 9 липня 2022, 00:45
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Звернувся до парламенту Словенії… це було вже 24 звернення до парламентів країн ЄС.
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І перше – яке зроблене поблизу передової.
Сподіваюсь, що і три інші країни ЄС відчують, що ці звернення не про політику, а про захист нашої свободи, спільної, до речі, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня я зможу сказати, що всі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".