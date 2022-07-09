"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Звернувся до парламенту Словенії… це було вже 24 звернення до парламентів країн ЄС.

Реклама:

І перше – яке зроблене поблизу передової.

Сподіваюсь, що і три інші країни ЄС відчують, що ці звернення не про політику, а про захист нашої свободи, спільної, до речі, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня я зможу сказати, що всі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".