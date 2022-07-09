Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 00:45
Ці звернення не про політику – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Звернувся до парламенту Словенії… це було вже 24 звернення до парламентів країн ЄС.

Реклама:

І перше – яке зроблене поблизу передової.

Сподіваюсь, що і три інші країни ЄС відчують, що ці звернення не про політику, а про захист нашої свободи, спільної, до речі, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня я зможу сказати, що всі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: