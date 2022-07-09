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Зеленський розповів, як привітав Залужного

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 01:10
Зеленський розповів, як привітав Залужного
фото: ОПУ

У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Привітав сьогодні (8 липня – ред.) главкома Залужного з днем народження.

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Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги".

Деталі: Також Зеленський у відеозверненні подякував Залужному за службу.

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Теми: ЗеленськийЗалужний
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