Зеленський розповів, як привітав Залужного
Субота, 9 липня 2022, 01:10
У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Привітав сьогодні (8 липня – ред.) главкома Залужного з днем народження.
Реклама:
Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги".
Деталі: Також Зеленський у відеозверненні подякував Залужному за службу.
Читайте також: День народження Залужного: як українці вітають "залізного генерала" ЗСУ
ВІДЕО ДНЯ