Зеленський розповів, як привітав Залужного

У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Привітав сьогодні (8 липня – ред.) главкома Залужного з днем народження.

Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги".

Деталі: Також Зеленський у відеозверненні подякував Залужному за службу.

Читайте також: День народження Залужного: як українці вітають "залізного генерала" ЗСУ