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Польща завершує будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 05:56
фото: Getty Images

Польща має намір до 15 липня завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 300 км.

Джерело: Укрінформ із посиланням на керівництво Прикордонної служби та МВС Польщі

Пряма мова заступника глави МВС Мацєя Вонсіка: "Ми очікуємо на завершення 15 липня…Ми продовжили (контракти із субпідрядниками – ред.) з об’єктивних геологічних причин, які з’явилися під час встановлення паль".

Деталі: Заступниця голови Прикордонної служби РП Віолета Гожковська зазначила, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися внаслідок відлиг та підтоплень.

Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага припустив, що після завершення будівництва стіни нелегальні мігранти намагатимуться потрапити до Польщі з інших напрямків, зокрема з території Литви чи України.

"Хоча я б очікував, що з України буде менша кількість людей, тому що українська сторона дуже охороняє цей кордон", - констатував він.

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Теми: ПольщаБілоруськордон
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