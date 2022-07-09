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На Київщині відновили понад 50 об'єктів, пошкоджених окупантами – ОВА

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 09:02
На Київщині відновили понад 50 об'єктів, пошкоджених окупантами – ОВА
Роботи з відновлення зруйнованого мосту в селі Демидів у Вишгородському районі 8 липня. Фото КОВА

У Київській області уже відновили 52 об'єкти інфраструктури та житлового фонду, які були пошкоджені у результаті нападу Росії.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно КОВА: "У Київській області триває відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду, що були пошкоджені внаслідок російського військового вторгнення. За кошти з резервного фонду держбюджету вже завершені поточні ремонти на 52 об'єктах".

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Деталі: Серед відновлених об'єктів – лікарні та школи, багатоквартирні та приватні житлові будинки, які розташовані у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

Повідомляється, що станом на 8 липня роботи тривають на 248 об’єктах.

КОВА додала, що кожній територіальній громаді, яка зазнала руйнувань, продовжують працювати комісії, які фіксують пошкодження.

Передісторія:

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Теми: Київська областьвійнажитло
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