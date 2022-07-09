На Київщині відновили понад 50 об'єктів, пошкоджених окупантами – ОВА
У Київській області уже відновили 52 об'єкти інфраструктури та житлового фонду, які були пошкоджені у результаті нападу Росії.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram
Дослівно КОВА: "У Київській області триває відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду, що були пошкоджені внаслідок російського військового вторгнення. За кошти з резервного фонду держбюджету вже завершені поточні ремонти на 52 об'єктах".
Деталі: Серед відновлених об'єктів – лікарні та школи, багатоквартирні та приватні житлові будинки, які розташовані у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.
Повідомляється, що станом на 8 липня роботи тривають на 248 об’єктах.
КОВА додала, що кожній територіальній громаді, яка зазнала руйнувань, продовжують працювати комісії, які фіксують пошкодження.
Передісторія:
- Уряд виділив 400 млн гривень для виконання першочергових ремонтних робіт на Київщині, зокрема на заміну розбитих вікон та дверей, ремонт покрівель тощо.