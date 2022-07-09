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Українка здобула "золото" з карате на Всесвітніх іграх

Мазуренко Альона Субота, 9 липня 2022, 09:33
НОК УКРАЇНИ

Українка Анжеліка Терлюга завоювала "золото" з карате на Всесвітніх іграх - це друге "золото" України в історії з карате на Всесвітніх іграх.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Терлюга у своїй ваговій категорії до 55 кг провела усі п'ять сутичок: три в груповому етапі, півфінал та фінал.

У півфіналі Терлюга розгромила каратистку з США, а у фіналі мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф - 1:0.

Це друге "золото" для України в карате в історії цих змагань - у 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна.

Пряма мова: "Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я упевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому".

Загалом Україна завоювала чотири медалі за перший день Всесвітніх ігор-2022 та йде у топ-10 медального заліку. 

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В активі української команди два "золота" та дві "бронзи": "золото": Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), "бронза": Анастасія Дерев'янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг).

Передісторія: 

  • У 2021 році українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо.

Теми: спортУкраїна
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