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Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 10:16
Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва – ЗМІ
ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, ФОТО PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Під час телефонної розмови у травні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вимагав від глави України Володимира Зеленського пояснити, чому його візит до Києва у квітні було несподівано скасовано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними видання, про візит Штайнмаєра до України 12 квітня домовився президент Польщі Анджей Дуда. З українського боку заперечень не було, а глава Офісу президента України Андрій Єрмак навіть схвально про це відгукнувся.

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Але за день до того, як президент Німеччини мав вирушати, Єрмак нібито викликав посла Польщі й сказав йому, що не потрібно брати Штайнмаєра до Києва. У цей же час Зеленський нібито відмовився від розмови з німецьким колегою, який чекав на неї "кілька годин".

Після цього посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен отримала ноту, в якій зазначалося, що візит Штайнмаєра в Київ був би "більш змістовним і прийнятним", якби він приїхав окремо від інших президентів.

Тоді це викликало обурення Берліна і стало публічним, але, зазначає Spiegel, німецька сторона одразу ж вирішила розрядити напруження. Зовнішньополітичний радник Штайнмаєра через українського посла Андрія Мельника домовився про телефонну розмову із Зеленським.

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Вона відбулася 5 травня і тривала 45 хвилин. Публічно повідомлялося, що сторони досягли взаєморозуміння - як стверджує Spiegel, президент України на початку самої розмови приніс вибачення, заявив, що сталося "значне непорозуміння", і навіть запропонував німецькому колезі приїхати до України на 8 травня.

Водночас Штайнмаєр зажадав спершу "обговорити минуле" і отримати пояснення скасованому візиту. Коли Зеленський заявив, що не знав про ситуацію, німецький президент йому начебто відповів, що має перед собою всі документи, які підтверджують протилежне.

Тільки після третього питання Штайнмаєра про причини скасування його візиту в Україну він начебто почув задовільну для себе відповідь і запропонував "облишити тему".

"Дехто в офісі президента (Німеччини) досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив із українцем. Але водночас і дещо горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили", – зазначає Spiegel.

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Штайнмаєр спілкувалися 30 червня. Тоді вони обговорили нарощування оборонної підтримки України.

Теми: НімеччинаУкраїна
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