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Британський міністр оборони зустрівся з українськими військовими, які приїхали у Британію на навчання

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 11:30

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з українськими військовими, які приїхали для проходження кількатижневих навчань до Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Звертаючись до українців, Воллес зазначив, що "ця нова амбітна програма навчань є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією".

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"Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє", – додав міністр.

Участь у програмі з британського боку беруть понад тисяча військовослужбовців. Навчання відбуваються на полігонах міністерства оборони Британії на північному заході, південному заході та південному сході країни.

Зазначається, що навчання допоможуть військовим без попереднього досвіду бойових дій опанувати навички ближнього бою. Для цього британський уряд закупив автомати АК, які використовуються Збройними Силами України. Він також надасть українцям обмундирування і військове обладнання.

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Усього протягом наступних кількох місяців через програму навчань у Великій Британії мають пройти до 10 тисяч військовослужбовців з України.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Кілька днів тому міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив, що перша ротація українських військових прибула до Великої Британії для навчань.

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Теми: Велика БританіязброяЗбройні силиУкраїна
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