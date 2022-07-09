Глава французького Сенату звернувся до Ради: будемо з вами аж до вступу України в ЄС

Голова Сенату Франції Жерар Ларше в суботу виступив у Верховній Раді, запевнивши в підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", – сказав голова Сенату Франції.

Він також наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.

Як зазначив Стефанчук, промова Жерара Ларше не раз переривалася оплесками українських депупатів.

Як повідомляли французькі ЗМІ, голова Сенату Франції прибув до України у п’ятницю. Він відвідав зруйновані російською армією міста Буча, Бородянка та Ірпінь на Київщині, а також підписав угоду про співпрацю між Сенатом і Верховною Радою.

У суботу Ларше також має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити поточну ситуацію на фронті, потреби Києва у допомозі та плани з відбудови України.