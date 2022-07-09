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Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для "Gepard", які передадуть Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 17:41
зенітна самохідна артилерійська установка "Gepard", фото Getty Images

Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів до України для зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard".

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Постачання боєприпасів для "Gepard" раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів. 

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. 

Уряд Німеччини спочатку знайшов боєприпаси в Південній Америці, але їх передача в Україну не була схвалена країною-виробником Швейцарією. Кілька днів тому пошуки були успішнішими в Норвегії.

Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили урядові кола наприкінці минулого тижня. Вони мають бути випробувані на стрільбищі Бундесверу у Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) вже наступного тижня.

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Щодо постачання самої техніки, ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць "Gepard". Виробник систем вже навчає українських солдатів у Німеччині використанню установок, які використовуватимуться в Україні для захисту міст та іншої критичної інфраструктури.

Якщо все піде за планом, перші системи мають бути доставлені до України вже у липні.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще шість одиниць самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Теми: Німеччиназброя
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