Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для "Gepard", які передадуть Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 17:41
Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для Gepard, які передадуть Україні - ЗМІ
зенітна самохідна артилерійська установка "Gepard", фото Getty Images

Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів до України для зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard".

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Реклама:

Постачання боєприпасів для "Gepard" раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів. 

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. 

Уряд Німеччини спочатку знайшов боєприпаси в Південній Америці, але їх передача в Україну не була схвалена країною-виробником Швейцарією. Кілька днів тому пошуки були успішнішими в Норвегії.

ВІДЕО ДНЯ

Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили урядові кола наприкінці минулого тижня. Вони мають бути випробувані на стрільбищі Бундесверу у Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) вже наступного тижня.

Щодо постачання самої техніки, ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць "Gepard". Виробник систем вже навчає українських солдатів у Німеччині використанню установок, які використовуватимуться в Україні для захисту міст та іншої критичної інфраструктури.

Якщо все піде за планом, перші системи мають бути доставлені до України вже у липні.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще шість одиниць самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: