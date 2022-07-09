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На Львівщині 26 людей захворіли на сальмонельоз після відвідування ресторану

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 18:27
На Львівщині 26 людей захворіли на сальмонельоз після відвідування ресторану
ілюстративне фото pixabay

На Львівщині 26 людей, в тому числі 3 дітей, захворіли на сальмонельоз після відвідування одного з ресторанів відомої львівської мережі "Томатіна".

Джерело: департамент охорони здоров’я Львівської ОДА, Zaxid.net

Дослівно ЛОДА: "У Львівській області 26 людей захворіли на сальмонельоз, з них 3 дітей.

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Хворі госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Стан середньої важкості".

Деталі: Львівське видання Zaxid.net повідомляє, що масове отруєння трапилося цього тижня в одному з ресторанів львівської мережі "Томатіна".

На запит редакції керівник відділу турботи про гостей цієї мережі Святослав Мерза надіслав письмовий коментар, де вказав, що перші скарги щодо поганого самопочуття відвідувачів почали надходити у четвер, 7 липня. Гості скаржились на дві страви, у які входить соус "карбонара".

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"На цей момент ці страви зняті з продажу; у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; працівники, що мали стосунок до виробництва соусу, відсторонені та проходять перевірку; проводиться внутрішня службова перевірка", – вказано у повідомленні "Томатіни".

Попередньо встановлено, що випадок масового отруєння трапився у закладі в ТРЦ Spartak, що на вул. Мазепи у Львові, зазначив Мерза.

Теми: ЛьвівЛьвівщинаїжа
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